Lojtarët e gjeneratës së artë të Prishtinës, Fadili në mes Zoranit e Miodragit

Ish futbollistët e gjeneratës së artë të Prishtinës, Fadil Muriqi, Zoran Batroviqi dhe Miodrag Çirkoviqi. Në mes është Muriqi prej futbollistëve më të mirë që ka pasur Kosova dhe tani është në Australi.

Muriqi ndryshe ka pasur edhe vëllain në klubin e Prishtinës në vitet e 80-ta, Xhevdeti. Fadil Muriqi sot e asaj dite përmendet nga gjeneratat e vjetra si një nga lojtarët me të hatashëm dhe mbahet mend kur kishte shënuar edhe het-trik në portën e Petranoviqit të Velezhit, kur Prishtina triumfoi me rezultat 3:2 pikërisht në kuadër të javës së 22-të me 30 mars të vitit 1986.