Lojtarët e ManUtd rrezikojnë 25% të rrogës në finalen e LE-së

Fitorja ndaj Ajaksit në finalen e Ligës së Europës do t’i kushtojë rreth 38 milion paund në pagesa ndaj lojtarëve klubit të Mançester Junajtid, në atë që ka filluar të cilësohet si “ndeshja më fitimprurëse për një skuadër futbolli”. Mediat britanike raportojnë se të gjithë futbollistët e Mançester Junajtid të cilët përfitojnë më shumë se 20 mijë paund në javë, kanë në kontratën e tyre një klauzolë e cila parashikon që atyre do t’u zbritet 25% nga rroga vjetore nëse nuk arrijnë të kualifikohen në Ligën e Kampioneve. Me pak fjalë, finalja e Ligës së Europës, që garanton kualifikimin në Ligën e Kampioneve për sezonin e ardhshëm për fituesin, mban peng rreth 38 milionë paund në rroga. Kjo klauzolë është e përfshirë në kontratat e 22 lojtarëve të skuadrës së parë që Murinjo ka trashëguar nga Van Gal, pasi ata e kishin një detaj të tillë në kontratën e tyre ndërsa emra si Pogba e Ibrahimoviç jo.