Barcelona mund të befasohet për të keq me të përfunduar ky sezon.

Barcelona do t’i humbet disa lojtarë me të përfunduar ky sezon.

Skuadra katalonase nuk do të mund ta mbaj Arturo Vidalin më në skuadër, përcjell Gazeta Lajm.

Mesfushori kilian nuk dëshiron të qëndroj në Camp Nou, pasi më shumë po qëndron në stol se sa që po luan.

Vidal i ka bërë me dije Barcelonës se ai nuk është i lumtur me trajtimin që po i bëhet, andaj në verë do të kërkoj një skuadër të re.