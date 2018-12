Viti i ri do të sjellë dhuratën më të mirë për Loredanën dhe Mozzikun

Loredana dhe Mozzik tash e një kohë janë në lidhje dashurie. Çifti janë në pritje të fëmijës së parë. Edhe pse shtatzania e Loredanës u përfol shumë në shtypin rozë, as ajo dhe as Mozzik nuk u prononcuan për dikë lidhur me këtë temë, shkruan rtv21.tv.

Loredana si duket ka vendosur që tashmë ta tregojë se kur fëmijë i tyre do të lind. Lindja pritet të ndodh në vitin e ri e ndoshta edhe në fillim të tij. Këtë e bëri të ditur vet reperja me anë të dy postimeve që i bëri në Instagram.

Përveç kësaj ajo zbuloi edhe gjinin e fëmijës. Ajo dhe partneri i saj do të bëhen me një vajzë. Loredana madje pati edhe një mesazh për të. Reperja kishte postuar para disa ditësh një thënie në gjuhën angleze që thotë: “Unë jam gjithmonë me ty. Bëhu e guximshme, ke kurajo dhe duaje jetën.”

Projektet e fundit të Loredanës janë bashkëpunimi me Mozzik, “Bonnie and Clyde” dhe “Million Dollar Smile”./21Media