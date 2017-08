Lori Hoxha e hatashme, por zbulon çfarë nuk ka mundur të bëjë realitet (Foto)

Blogerja dhe tarshëgimtarja e Top Media është duke kaluar pushimet verore në ishullin Capri të Italisë.

Ajo nuk është ndalur së surprizuar me pozat e saj realizuar në vendin e magjishëm ku është duke pushuar.

Në një prej postimeve të saj më të fundit ajo ka treguar një nga ëndrrat e saj që nuk ka mundur t’i bëjë dot realitet.

‘Në jetën tjetër do të doja të isha një dekoruese ambjentesh’-shkruan ajo krah fotos së publikuar.

Të gjithë kanë menduar se Lori ka gjithçka dëshiron, por me sa duket ëndrrën e saj nuk ka mundur ta bëjë dot realitet. Por ku i dihet kohë për të ka plot…