LR-PDSH: Tashmë ka prova, të zbardhet “Maxhar Telekomi”

Rasti të cilën tanimë e ka marrë në shqyrtim edhe Prokuroria Speciale Publike e Maqedonisë në lidhje me procesin gjyqësor që zhvillohet në gjykatën e Nju Jorkut për rastin “Dojçe Telekom” në të cilën akuzohen dy zyrtarë të lartë të Magjar Telekomit se me kontrata fiktive kanë korruptuar politikan dhe zyrtar politik të Maqedonisë, me qëllim bllokimin e konkurrencës në punën e Telekomit, flet qartë për dyshimet për keqpërdorim të kësaj garniture shtetërore, thonë nga partia LR PDSH.