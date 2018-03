LSDM do të humbas keq nëse do të ketë zgjedhje, ja kush e thotë/VIDEO

Analisti politik Aleksandar Krzhallovski theksoi se nëse do të mbaheshin zgjedhje të parakohshme

LSDM do të pësonte rezultat të keq. Ai këtë e ka theksuar në emisionin “360 shkallë”. “Nëse

shkohet tani në zgjedhje, edhe ate para zgjidhjes së emrit, VMRO-DPMNE do të shfrytëzojë këtë në

favor të saj dhe se ndoshta është e mundur që rezultatet të jenë më të këqija për LSDM-së,

sigurisht se nga ato lokale, por më të këqija se edhe ato të zgjedhje parlamentare të 2016”, ka

theksuar Krzhallovski që është drejtori i parë ekzekutiv i Qendrës Maqedonase për Bashkëpunim

Ndërkombëtar. Sipas tij, BDI shpreson të përmirësoj rezultatin që ka pasur, por megjithatë me

moszgjidhjen e gjuhës këtë do ta shfrytëzojnë partitë e tjera. Krzhallovski thotë se nuk pritet të

ketë gjatë këtij viti zgjedhje të parakohshme. (INA)