LSDM: Gjuha dhe identiteti maqedonas mbeten të pranuara

Nëpërmjet një kumtesë të partisë maqedonase në pushtet LSDM pyesin OBRM-PDUKM-në se përse kësaj partie i pengon që gjuha dhe identiteti maqedonas janë të pranuara nga e gjithë bota dhe përse OBRM-PDUKM-ja është kundër, siç thonë nga LSDM-ja hyrjes në BE dhe NATO me identitet dhe gjuhë të garantuar maqedonas.

“Marrëveshja mes Maqedonisë dhe Greqisë qartë i definon termet maqedonas, maqedonase , dhe përgjithmonë mbron identitetin, gjuhën dhe veçantinë maqedonase dhe askush më nuk do ta mund ta mohojë apo kontestojë”, kumtojnë nga LSDM- duke shtuar se OBRM-PDUKM-ja duhet të ndalojë me përhapjen e lajmeve të rreme dhe këtë ta zëvendësojë me përkrahje të sinqertë, përgjegjëse dhe shtetformuese të ardhmërisë së Maqedonisë, për anëtarësimin e Maqedonisë në BE dhe NATO dhe referendumin të suksesshëm më 30 shtator, përcjell Telegrafi Maqedoni.

“Jemi këtu për t’i ndihmuar Hristijan Mickoskit të inkurajohet, të mendojnë dhe të sjellin qëndrim për referendumin, për të ardhmen”, thonë nga Lidhja Social Demokrate e Maqedonisë.

Sipas tyre, qytetarët janë të përcaktuar për Maqedoni Evropiane, ndërsa OBRM-PDUKM dhe Mickoski kanë mjaftueshëm kohë që të përfshihen me shumicën e qytetarëve dhe të përkrahin proceset që, sipas LSDM-së, çojnë Maqedoninë në BE dhe NATO.