Lidhja Social Demokrate e Maqedonisë kanë rreaguar ndaj deklaratës së Maja Sllaveva të VMRO-DPMNE-së, duke thënë se kjo parti, ashtu si viteve të kaluara vazhdon me manipulime.

Nga LSDM akuzojnë VMRO-DPMNE-në në lidhje me akuzat për burrin jashtëmartesor të Milla Carovskës, i cili sipas tyre, po fiton tenderë milionëshe.

“Ministrja Carovska rregullisht dhe sipas të gjitha rregullave ka paraqitur pasurinë e saj dhe të gjithë familjes së saj. Është e qartë se VMRO-DPMNE nuk mund të pajtohet me sukseset e reformave në fusha të ndryshme të punës dhe politikës sociale pas një shkatërrimi disavjeçar të sistemit nga ana e regjimit. Derisa paratë e qytetarëve i harxhonin në barok të rrejshëm, statuja dhe tenderë kriminel, VMRO-DPMNE 11 vite shkatërroi sistemin për mbrojtje sociale, dhe nënçmonte qytetarët e kategorisë më të varfër.

Për dallim nga sjellja e tillë e VMRO-DPMNE-së, Qeveria e udhëhequr nga LSDM filloi reforma sistematike të cilat sigurojnë drejtësi sociale dhe do të zhdukë varfërinë. Më tepër para përfundojnë tek qytetarët dhe ndihmë më të lartë sociale për çdo familje. Ndihma sociale rritet për 300 përqind, do të sillet edhe ndihmë e garantuar minimale, lehtësohet qasja deri tek ndihma sociale edhe për 11 mijë familje tjera, për 60000 fëmijë do të japim ndihmë shtesë, u zgjodh problemi me punëtorët e falimentuar, u rrit paga minimale…

Në vend të shpikin tema inekzistente dhe manipulative për pres konferenca të cilat nuk kanë asnjë lidhje me realitetin e VMRO-DPMNE-së, le të tregojë ndokush ndonjë propozim, ide, vizion në interes të qytetarëve.