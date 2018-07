LSDM: Maqedonia po ecë përpara dhe nuk do të ndalet nga kriminelët e VMRO-DPMNE-së

Partia maqedonase në pushtet LSDM, ka reaguar ndaj akuzave të VMRO-DPMNE-së në lidhje me pyetjen për referendumin dhe marrëveshjen me Greqinë. Nga LSDM thonë se marrëveshja mes Shkupit dhe Athinës vendin e çon vetëm përpara.

“Marrëveshja e arritur për kontestin me Greqinë e garanton identitetin maqedonas, gjuhën maqedonase dhe veçantinë maqedonase. Marrëveshja siguron të ardhmen e shtetit, si pjesë e BE-së dhe NATO-s. Këto çështje janë të lidhura mes vete. Nëse nuk do të ishte ashtu, atëherë pres VMRO-DPMNE-ja me vite ka negociuar për të zgjidhur kontestin 25-vjeçar?”, thonë nga LSDM.

Ata shtojnë se partia e Mickoskit nuk mund të lërë anash ndarjet, izolimet dhe konfliktet.

“Maqedonia po shkon përpara dhe nuk do të ndalet nga kriminelët e VMRO-DPMNE-së. Qytetarët në referendum do të thonë “po” për hyrje në BE dhe NATO”, përfundojnë nga LSDM.