LSDM: Me 2016-ën i jepet fund Gruevskit, nga 2017-ta ndryshime dhe jetë për qytetarët

“Në vitin 2017, qytetarët e Maqedonisë do të vazhdojnë drejt asaj që zgjodhën, ndryshime dhe jetë. Shtetit i nevojiten reformat ë cilat do të ndërtojnë institucione për qytetarët, do të ngrisin standardin e qytetarëve dhe do të sigurojnë perspektiva për Maqedoninë. Këtë do ta bëjë një qeveri e re e përgjegjshme.

Leksione do të duht të nxjerrin politikanët e papërgjegjshëm sikurse Nikolla Gruevski, koha e të cilit përfundoi. Me 2016-ën përfundoi koha e ndarjeve, kriminelëve, konflikitit dhe pasigurisë.

2017-ta sjell ndryshime, stabilitet dhe jetë për të gjithë”, thuhet në kumtesën e LSDM-së.