LSDM: Ne nuk heshtim, Gruevski po tenton të mbulojë krimin

Ne nuk heshtim, por Gruevski gënjen kanë thënë nga LSDM.

“LSDM qartazi dhe haptazi thotë se askush nuk do të mund ta rrezikoj statusin e gjuhës maqedone të unitaritetit dhe të shtetit. Do të mundësohet aplikim praktik i të gjitha gjuhëve, të të gjitha bashkësive, në bazë të nevojave të tyre dhe në bazë të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, reagojnë nga LSDM.

“Maqedonia do të jetë shtet unitar i gjithë qytetarëve, do të ketë reforma të reja në Qeveri dhe kjo Qeveri do të mundësoj integrim euroatlantik, jetë kualitative, institucione të pavarura dhe drejtësi për të gjithë. Kjo është e përfshirë në Programin e Qeverisë së re, dokumentin e vetëm valid për qytetarët, publikisht e vendosur në ëeb faqen e LSDM-së dhe shumë mirë i njohur për opinionin ndërtetnik”, thonë nga LSDM, përcjell SHENJA.

Sipas tyre, vetëm Nikolla Gruevski dhe udhëqësia e VMRO-DPMNE-së kanë nevojë të flasin për tema inegzistente, në tentim që ti mbulojnë platformat e tyre kriminele.

“Këta politikan të konsumuar, të frikësuar nga ndryshimet dhe kthimi i drejtësisë, e ndjejnë fundosjen e regjimit që e bartë edhe fundi politikës së tyre”, thuhet më tej në kumtesën e LSDM-së. /SHENJA/