LSDM premton Qendër të re klinike universitare në Shkup

Lidhja Social Demokrate e Maqedonisë nëpërmes një kumtese zotohen se do të ndërtojnë një Qendër të re klinike universitare në Shkup.

Nga aty premtojnë se do ta kryejnë këtë obligim.

“Mbaroi koha e gënjeshtrave. Në mesin e gënjeshtrave ishte se deri më 2 janar të vitit 2017 Shkupi do të bëhet me Qendër të re klinike. Sot është 2 jannar 2017. Në Shkup Qendër klinike të re nuk ka. Maqedonia meriton shëndetësi kualitative. Po vjen jeta. Nga viti 2017 fillojmë jetën që do ta krijojmë”, thuhet mes tjerash në kumtesën e partisë”