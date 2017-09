LSDM: Viti i ri shkollor fillon pa presionin e testimit ekstern

LSDM-ja sot njoftoi se nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme për herë të parë pas disa viteve do ta fillojnë vitin shkollor të liruar nga stresi i testimit ekstern, me çka sipas kësaj partie, do të jenë më të motivuar për procesin mësimor.

“Qeveria e udhëhequr nga LSDM po i sanon dëmet në arsim që la pas vetes qeverisja kriminale dhe shkatërruese e OBRM-PDUKM-së. Po rishqyrtohen programet mësimore që janë sjellur dhunshëm dhe pa debat, do të revidohen edhe të gjitha librat mësimor”, thonë nga LSDM.

Nga kjo parti shtojnë se përmes rebalansit të buxhetit për vitin 2017 janë siguruar 10 milion denarë shtesë për bursa të nxënësve dhe 35 milion denarë për standardin e studentëve.

“Shumica parlamentare dhe Qeveria e udhëhequr nga LSDM vazhdojnë të punojnë në implementimin e masave në arsim që e përmirësojnë sistemin arsimor dhe janë në interes të nxënësve, mësimdhënësve dhe profesorëve”, shtojnë nga LSDM./