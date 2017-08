Luana Vjollca u mbyll gojën atyre që e akuzojnë për fotoshop, i nxjerr të gjitha me detaje (FOTO)

Fotoja e fundit e postuar në Instagram padyshim që është një nga më të nxehtat që kemi parë deri më tani nga moderatorja. Ajo ka nxjerrë në pah asetet e saj bombastike për të cilat kaq shumë komentohet. Pas fotove në ujë ku na tregonte të pasmet si për të dashur të hedhë poshtë akuzat për fotoshop apo të brendshme me mbushje, tani na tregon linjat e saj në tërësi. Pas fotove në ujë ku na tregonte të pasmet si për të dashur të hedhë poshtë akuzat për fotoshop apo të brendshme me mbushje. Duket se i dashuri i saj, Krenar Çoçaj, ka ditur mirë të zgjedhë! KLIKONI me poshte per t’i parë fotot: