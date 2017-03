Lufta dhe rënia heroike e Jasharajve

Shkruan: Kadri Grvalla

Me rastin e 19-vjetorit të rënies së Komandantit Legjendar të UÇK-së, Adem Jashari



“Po të kishte çmim Nobel për luftë ai do t´i takonte Adem Jasharit dhe familjes së tij”.Dhe, vërtet, pse nuk ka çmim Nobel për luftë?! Derisa ka për paqe!

Themelet e lirisë së Kosovës janë në Drenicë,në Prekazin e Ahmet Delisë, të Tahir Mehes dhe familjes së Jasharëve.Prandaj duhet ta mbajm qëndrimin e drejtë e të guximshëm ndaj UÇK-së, të perkulemi pran varrit të Komandantit legjendar Adem Jasharit, dhe dëshmorëve tjerë që na e sollen lirinë, që sot e gëzon populli.

—

Ushtria Çlirimtare e Kosovës solli kualitet të ri në mendjen e çdo shqiptari për,Atdheun,lirin dhe jetën.”Nëse vepra e Adem Jasharit është themel i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, rënia e tijë është konsolidimi dhe pathyeshmëria e saj.Asnjë vepër, sado meritore që të jetë, e komandantëve apo e gjeneralëve legjendarë, s´mund të krahasohet me pavdekësinë e komandantit legjendar-mobilizimin masiv në radhët e UÇK-së,dhe suksesin e luftës çlirimtare”.

Dëbora e fundit në fillim të marsit të vitit 1998,nuk arriti ta ruaj dot bardhësinë e vet në Kosovë.Sikur i erdhi rënd natyrës së Kosovës,ta mbante plafin e bardhë të ,nga tmerret që po ndodhnin në çdo pjesë të saj atëbotë.

Bardhësia e saj u skuq nga gjaku i viktimave të pafajshme shqiptare të cilet,të masakruar nga dora barbare,dhe bishat serbe,njomen token e Prekazit.Mëngjezi i asaj dite kobzezë zbardhi për ti marrë jetërat e mëse 50-antarëve të Prekazit,te cilët s´kishin faj tjeter,pos që flisnin shqip,frymonin shqip,dhe luftonin s´bashku në Kullë,me Komandantin legjendar Adem Jasharin,Hamzë Jasharin,dhe me Shaban Jasharin,te cilet mbeten nëPanteonin e pavdeksisë.

Pas një lufte te gjatë dhe te lavdishme të Jasharajve,qielli u turbullua dhe filloi te bie shi.Pikat e shiut mbi faqet e qdo shqiptari u bashkuan me lotet qe nuk kishin te ndalur,per te degjuar të vertetën se a vdiç Adem Jashari.U bë një mjegull e fjalëve rreth jetes ,ose vdekjes se tij,pra ai ishte ne te dy anet e jetes,edhe ne mes të gjallëve,dhe mes heronjve,por shpirti me thoshte se ai kursesi nuk mund të kishte vdekur.

Adem Jashari,dhe familja e Jasharajve ishin bër tash Legjendë e re mbarshqiptare.Adem Jashari dhe familja e Jasharajve ,u bën nje nga simbolet e qendresës,por edhe vet Adem Jashari ishte simbol i kesaj familjeje.

Me vdekjen e Komandantit Legjendar Adem Jasharit disa mendonin se rezistenca ne Kosovë nuk mundë te zgjas as dy ditë.Por ndodhi ajo qe duhet ndodhun,UÇK-ja e beri edhe nje simbol më shumë Adem Jasharin.Trimat e Lirisë u forcuan dhe u shtuan çdo ditë,qindra vullnetar nga mbar Drenica,viset tjera te Kosoves dhe nga Diaspora,erdhen dhe u perkulen pran varrit te ADEM JASHARIT,u betuan se luften do ta vazhdojn,dhe se amanetin Komandantit do ja qojn ne vendë.

“Drenicë jemi me ju” brohoritëshin njerzit nga mbare Kosova,dhe Diaspora,kaluan fusha ,male detëra,dhe thyen kufi,per te ardhur ne Drenicë pran Kulles qe ishte berë qendresë e luftes e mese 50-antareve te familjes Jashari.Këto, Kulla mbeten Legjendë trimërie në Prekazin e Ahmet Delisë,në Prekazin e Tahir Mehes,dhe te familjes Jashari.

Themelet e lirisë së Kosovës janë në Drenicë,në Prekazin e Ahmet Delisëm të Tahir Mehes dhe familjes së Jasharëve.Prandaj duhet ta mbajm qendrimin e drejtë e të guximshëm ndaj UÇK-së, të perkulemi pranë varrit të Komandantit legjendar Adem Jasharit,dhe deshmorëve tjerë që na e sollën këtë liri që sot e gëzon populli.

Lufta e UÇK-së,dhe roli i Komandantit Legjendar,Adem Jashari,për epokën e re është i pazëvendësueshëm.

Sot,Kosova ka nevojë për sakrifica të përditshme,për të shtyrë përpara amanetin e atyre që dhanë më të çmuar,për ditë të bardha dhe një kombë më të fortënë të dy anet e kufirit.

Në 19-vjetorin e rënies heroike në altarin e Lirisë,të Komandantit Legjendar Adem JASHARIT,dhe Jasharajve,kjo ditë na eshtë e fresket me zin e saj,por edhe e fresket me luften dhe qendresën heroike te Komandantit te UÇK-së ,të madhit ADEM JASHARIT,që e ndryshoi historinë,per ta shkruar nje histori te lavdishme ,te drejt me gjakun qe rrjedh nga nje gurrë,qe nuk do shterron kurrë. Kosova është berë shtet,falë gjakut te derdhur brezë pas brezi,dhe te luftes heroike te UÇK-së. Epopeja e UÇK-së,dhe heroizmi i Jasharajve kujtohet ne Kosovën shtet, prandaj në këtë 19- vjetor,do e kujtojm me epitetin më të lartë Epopenë e UÇK-së,dhe Komandantin legjendar Adem Jasharin kudo qe jemi,ne Kosovë dhe diasporë.Lavdi jetes dhe vepres së Komandantit, legjendar Adem Jasharit dhe familjes Jasharajve.