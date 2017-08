“Luky” e gatshme për kampionatin e ri

Në organizim të Shoqatës së referve të Maqedonisë që veprojnë në kuadër të FFM-së në prag të kampionatit të ri të futbollit 2017/18, me datën 10 deri 12 në hapësirat e Hotel “Gorica” në Ohër u mbajt semniar obligativ për referët. Në këtë seminar ka marrë pjesë dhe me sukses i ka kaluar të gjitha testet edhe referja strugane Lumturije Asani-LUKY, e cila pa probleme i ka plotësuar të gjitha normat e parapara sipas rregullores ( fitness test dhe testim me shkrim). Në këtë seminar nga Struga kanë kanë marrë pjesë tre refere, por vetëm Lumturije Asani ka plotësuar normat a parapara. Në këtë test për referët e futbollit kanë marrë pjesë të gjitha ato që janë në listën kryesore dhe në listë ndihmëse, në mesin e të cilëve edhe afro 20 refer shqiptar.