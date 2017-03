Maja Kociançiq: Maqedonia pa realizimin e Marrëveshjes së Përzhinos dhe pa reforma urgjente nuk bëhet pjesë e BE-së

Maja Kocijançiq, zëdhënësja e Komisionit Evropian, sot ka përsëritur se Marrëveshja e Përzhinos dhe reformat urgjente mbeten kusht për ardhmërinë e vendit drejt BE-së, transmeton Gazeta Express.

Në pyetjen e gazetarëve, në lidhje me deklaratat e Zoran Zaev, sipas të cilit, përfaqësuesja e lartë e BE-së, Federika Mogerini i ka premtuar, se do fillojnë negociatat drejt anëtarësimit në BE të Maqedonisë, me kusht nëse formohet Qeveria, Kocijançiq ka thënë se nuk ka dëshirë që të komentojnë deklaratat e tilla, duke përsëritur se rekomandimi për Maqedoninë mbetet i kushtëzuar.

“Siç e dini, ne nuk komentojmë komente. Por, ju jeni të paralajmëruar se rekomandimi i Komisionit Evropian për hapjen e negociatave me Maqedoninë është i kushtëzuar me implementimin e Marrëveshjes së Përzhinos dhe reformat urgjente prioritare. Për hapjen e negociatave, kur do të përmbushën këto kushte do të vendos Këshilli i BE-së”, ka deklaruar në konferencën e sotme për shtyp, zëdhënësja e Komisionit Evropian, Maja Kocijançiq./Gazeta Express/