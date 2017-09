Dy persona janë të plagosur rëndë në aksidentin që ndodhi këtë mëngjes në rrugën Kriva

Pallankë – Kumanovë.

Sipas policisë, në aksident është përfshirë makina Toyota Jeeps me targa të Kosovës, të

drejtuar nga personi me iniciale S.F. dhe makina “Renault Megan” me targa të Kriva Pallankës

të drejtuar nga I.S. (52).

Në makinën Renault kishte edhe dy bashkë-udhëtar, gruaja 46-vjeçarje dhe personi me iniciale A.S. 19 vjeç.