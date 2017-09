“Në këto zgjedhje të garojmë me lista të qytetarëve, nga qytetarët për qytetarët, do e kërkoj përkrahjen e të gjithëve pa dallim nga përkatësia politike, etnike dhe fetare, është koha që së bashku të shkojmë përpara me një komunë urbane dhe moderne dhe shumë të respektuar në gjithë vendin”, ka deklaruar kështu kandidati për kreun e komunës së Kumanoves, Maksim Dimitrievski.