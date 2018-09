Malcom gati për PSV-në

Lajme të mira nga infermieria për trajnerin e Barcelonës, Ernesto Valverde, i cili rikuperon në kohë Malcom. 21-vjeçari do të jetë në dispozicion të skuadrës për sfidën e parë të Champions League kundër PSV Eindhoven, që do të zhvillohet këtë të martë në “Camp Nou”. Ish-futbollisti i Bordeaux, i cili kishte probleme me kaviljen që nga 3 shtatori, tashmë është rikuperuar plotësisht. Braziliani është vënë mënjëherë nën urdhrat e trajnerit duke zhvilluar edhe stërvitjen e plotë me grupin.

Loading...