Vendet evropiane, vendet fqinje por edhe destinacionet ekzotike si Maldivet, Tajlanda, Dubai, Egjipti, janë një pjesë e destinacioneve më të kërkuara për pritjen e vitit 2019 , nga qytetarët e Maqedonisë. Kërkesat dhe paraqitja për të udhëtuar dhe shitja e pakove të aranzhmaneve në agjencitë turistike, janë bërë shumë më herët se zakonisht, thonë punëtorët e turizmit.

Atë që dua të theksoj, në vitet e fundit kemi shumë kërkesa për udhëtime më të largëta ekzotike. Udhëtarët tanë dëshirojnë që të kënaqen në resorët luksoz të ishujve të bukur të Maldiveve, në bukurinë natyrore të Tajlandës, dhe të shëtiten në Dubain e bukur, Egjipt është mjaft atraktiv dhe destinacioni i kërkuar nga qytetarët tanë, tha Blerta Zekiri,AT “Aurora”

Shikoni, trendet ndryshojnë, nëse para 10 viteve interesante kanë qenë udhëtimet me autobus, Budapesti, Vjena, Athina, me ardhjen e Wizzair, me qarkullimin më të madh të turistëve jashtë vendit, posaçërisht në Maldive, përsëri Budapesti është një nga destinacionet më atraktive,por me avion. Londra është problematike me vizat, por çmimet janë shumë të lira dhe dinë që të shkojnë edhe atje, tha Goran Janevski, AT “Kompas”

Kemi pako me transport, me autobus për në vendet fqinje, për në Athinë, 109 euro, ka shumë interes për shkak se është destinacion i ngrohtë, gjatë dimrit kërkojnë ose destinacione të ngrohta ose për pushime dimërore. Kemi oferta për akomodim në hotele në Bansko, Borovec dhe Pamporovo, tha Suzana Zelenikovska, AT “Fibulla”

Problemi me ndotjen, gjë për të cilën lajmëruan edhe mediat botërore, nuk do të ndikojë në turizëm, thotë Sulev, për shkak se kanë promocion intensiv dhe të gjithë trendet janë në anën tonë. Në afat të gjatë, ndotja do të ndikojë nëse nuk ndërmerren masa, ndërsa tani për festat jo, për shkak se gjatë festave, turistët janë nga vendet fqinje, nëse duam që të tërheqim turistë edhe nga Evropa Perëndimore, do të duhet të zgjidhim problemin me ndotjen.

Pritjet tona janë se do të ketë rritje të vogël të numrit të turistëve, për shkak se për festat e Vitit të Ri më shumë turistë vijnë nga rajoni. Kam informacione prej kolegëve se do të ketë rritje të numrit të turistëve nga Bullgaria, ata tashmë kanë bërë rezervime në Ohër, në rajonin e verës dhe në Shkup, më shumë turistë ka nga ish republikat e Jugosllavisë, tradicionalisht mërgimtarët tanë, por kemi edhe rritje të numrit të turistëve nga Evropa Perëndimore, tha Vllatko Sulev, kryetar i asociacionit nacional të turizmit në vend.

Punëtorët e turizmit, në vitin 2018 kanë pasur fitim direkt 350 milion dollarë nga turistët e huaj, ndërsa fitimi indirekt është rreth 700 milion dollarë. Që të rritet numri i turistëve të huaj në vend, Sulev porosit se duhet të bëhet grupim i fokusit për turizëm në tri pjesë. Njëra pjesë të jetë e fokusuar në rajonin, promocion i ofertave të Vitit të Ri, segmenti i dytë, organizim më i mirë dhe në kohë, për të sjellë ndonjë artist të njohur për të tërhequr turistë nga Evropa, dhe të fokusohem në mërgimtarët tanë të cilët qëndrojnë në vend një periudhë më të gjatë kohore. Të mos harrojmë se 11% e punësimeve në botë janë në sferën e turizmit, ku 60% janë femra, ndërsa turizmi paraqet degë në të cilën të rinjtë kanë më shumë hapësirë.