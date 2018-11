Muhamed Krasniqi Malisheva

Rrugtimi i ktyre burrave arriti te ndryshoj kete shtete.

Sakrifica e tyre , ishte çështja e kombit per ta bashkuar atê.

Rrugtimi edhe pse i vështir ne nuk do behemi si te penduar po do ti motivojm brezat qe vijn e do te mesojn qe nga nji grup i vogel me vendosmeri ndryshon gjithqka.

Ne nuk kishim as bugjet, nga vetja dham edhe para blem edhe armet blem edhe veshmbathje.

Morali e beri te veten sepse ishte ne shkallen me te larte .

Duajeni Shqiperin dhe punoni per ti bashkuar copezat e saja.

RROFTE POPULLI YNE PELLAZGO- ILIRË

LAVDI DĒSHMORVE TĒ ŔËNË NE KUMANOVË