Manchester United, 105 milionë euro për Gareth Bale

Nga Anglia vjen një lajm sensacional për merkaton. Sipas “Daily Starr”. Manchester United që drejtohet nga Jose Mourinho, i ka paraqitur një ofertë prej 105 milionë eurosh Realit të Madridit për Gareth Bale. Është thuasje e njëjta shumë që shpenzoi klubi madrilen shpenzoi në 2013-ën për t’ia rrëmbyer uellsianin Tottenhamit. Kampionët e Spanjës duhet të vendosin brenda pak ditësh para se të skadojë afati i merkatos verore.

Në pamje të parë, ky operacion konsiderohet shumë i vështirë për t’u përbyllur me sukses, por fakti që sulmuesi i ri Asensio por fiton më shumë kredibilitet në sulmin e Los Blancos mund ta shtyjë Balen drejt rikthimit në Premier League.

Zindedine Zidanë insistoi edhe pas ndeshjes me Valencian, që Bale vazhdon të mbetet në planet e tij.

Gjithsesi në Manchester janë të bindur se me ofertën ekonomike të paraqitur për 28-vjecarin, presidenti Florentino Perez do të mendohet gjatë para se të kthejë përgjigje përfudimtare. Në këtë periudhë të cmendur verore, që ka tejkaluar edhe imagjinatën me shumat e pabesueshme të shpenzuara, blerja e Bale nga Manchester United mund të jetë goditja më e madhe e javës së fundit të merkartos.