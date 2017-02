Manjani: Projekti 1 miliard euro i shpallur nga kryeministri është pastrim parash

Ish-ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani ka deklaruar se projekti 1 miliard euro i shpallur nga kryeministri Rama është pastrim parash.

Me anë të një shënimi në Facebook, Manjani shkruan se kultivimi dhe tregtia e hashashit ka mbledhur 1 miliard euro, por u duhet një vend për t’i fshehur.

Ai nënvizon se mënyra më e mirë është investimi. Sipas tij, investimi në projekte qeveritare është më i sigurti.

“Skema tipike e pastrimit të parave që vijnë nga ekonomia e zezë dhe kriminale kërkon një kontratë (shërbim, Koncension apo PPP) me qeverinë, një bankë që të jetë garante dhe një shtet të paralizuar (për tu mbrojtur nga ndjekja penale)”, thekson Manjani.

Ish-ministri i Drejtësisë shkruan se oferta në shuma të tilla u vijnë gjithmonë qeveritarëve.

“Njerëz të ndryshëm me ose pa kravatë shfaqen gjithmonë nëpër zyra ministrash e kryeministrash me ofertën “kam para por dua ti investoj, mundësisht në Infrastrukturë”. Deri më sot qeveritë tona i kanë refuzuar këto oferta sepse ishin pastrim parash”, bën me dije ai.

Ndër të tjera, Manjani, thekson se kryeministri sot shfaqet jo si refuzues, por si ofertues dhe pranues i ofertës së vet. Ndërsa, shton se kushtu ndodh vetëm kur je vetë edhe në krye të parave edhe në krye të qeverisë.

“Jo pa qëllim u shpall tani kjo nismë. Tani që i mbaroi misioni FMN qeveria i ka duart e lira të marrë borxhe jashtë sistemit të borxhit publik. Konsensionet jane borxhe të pastra për shtetin dhe shoqërinë, por qeveria nuk i regjistron si boxh menjëherë”, shkruan ai.

Sipas ish-ministrit, tani i mblodhen paratë e gati tre viteve aktivitet informal e kriminal të kultivimit dhe tregtimit të hashashit, por edhe aktiviteteve të tjera të paligjshme, thuajse askush nuk u dënua apo iu sekuestrua pasuria!

“Vetëm viktima të krimit dhe disa malësorë Lazaratas janë shumë pak për të provuar suksesin imagjinar të Kryeministrit në luftën kundër drogës. Drejtësia në këtë rast nuk është 100% fajtore, sepse shumë pak nga ata që u kapën i shpëtuan denimit! Trafikantët e vërtëtë vetëm u pasuruan dhe tani janë gati të investojnë”, shkruan Manjani.

Ndër të tjera, ai, thekson se sulmi me qëllim bllokimin e Prokurorisë synon në thelb të garantojë siguri për investitorët “trafikantë” që nuk do ketë hetime kur paratë të fillojnë të dalin në sipërfaqe.

“Tani duhet një projekt i tillë edhe për “tu gjetur punë” bankave që prej vitesh tashmë rropaten për të mbyllë bilancet e tyre vjetore pozitivisht. Sigurisht tani në prag të zgjedhjeve duhet ky projekt, i cili përdoret për qëllime populiste për të fituar zgjedhjet”, shkruan ish-ministri.

Ndërkaq, Manjani, bën me dije se çështja është se me këtë mënyrë edhe të tjerë përpara i kanë fituar zgjedhjet.

Ai thekson se me skemat piramidale u fituan zgjedhjet e 1996, por vetëm një vit më pas ndodhi hataja.

“Shqiptarët nuk mund t’i lajnë borxhet trafikantëve njësoj si kreditorëve seriozë të derisotëm! Si fillim nuk duhet të largohet FMN…”, mbyll komentin e tij në Facebook ish-ministri.

Kryeministri Edi Rama dhe ministri i Financave, Arben Ahmetaj, kanë lançuar para përfaqësuesve të bankave të nivelit të dytë dhe biznesit nisjen e programit të ri kombëtar të investimeve “Një miliard për rindërtim” në formën e partneritetit publik-privat për 3 vitet e ardhshme.