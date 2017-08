Maqedoni, 15 persona rrihen tre-katër orë rresht mes veti, ja në cilin qytet

Para dy ditëve në ora 20 në Manastir ëhstë denoncuar rasti i një rrahje masovike që ka ndodhur të njëjtën ditë në ora 15 në lagjen rome “Bair”. Në këtë rrahje janë përfshirë 15 persona të ndarë në dy grupe, me çrast disa prej tyre kanë marrë lëndime të rënda trupore, shkruan Gazeta Lajm. Rrahja, në të cilën në njërën anë kanë marrë R.R. (36), А.М. (67), Е.М (37)., А.М. (19), S.М. (41), D.I. (16), N.Xh. (52) dhe Sh.М. (65) në njërën anë dhe Sh.К. (32), M.К. (1991), I.К. (41), R.R. (17), K.R. (39), Sh.R. (42) dhe I.Sh. (34) nga ana tjetër, ka filluar në rrugën “Karaorman” në afërsi t ëish deponisë “Takiri”, ka vazhduar para shtëpisë së personit А.М. (67), që të përfundojë te shitorja lokale “Kenan”. Me këtë rast me lëndime të rënda trupore kanë përfunduar R.R. (36) dhe А.М. (67) – frakturë në kokë, krahë dhe brinjë të thyer, kurse është lënduar edhe personi Е.М. (37). Banorët thonë se rrahja ka zgjatur rreth 3-4 orë të plota, me disa ndërpreje të vogla dhe habiten se si policia nuk ka dalë më herët në teren, duke pasë parasysh se gjysma e qytetit ka dëgjuar zhurmën.