Përfaqësuesja e Maqedonisë në futboll me 28 mars me fillim prej orës 18:00 do të luaj miqësore me Bjellorusinë në stadiumin “Telekom Arena” në Shkup. Ndërsa, katër ditë më herët do të zhvilloj ndeshje eliminatore për botërorin 2018 në Rusi kundër Lihtneshtejnit si mysafire. Këto dy reprezentacione ishin në grupin kualifikues për plasman në Euro 2016. Bjellorusia pati festuar në Shkup me rezultat 2-1, kurse në Minsk luajtën pa gola. /lajm