Maqedoni, hapat e fundit për finalizimin e përbërjes së re qeveritare (VIDEO)

Pasi që LSDM bëri me dije se nuk ka arritur marrëveshje me Lëvizjen Besa për pjesëmarrjen e tyre në Qeverinë e Maqedonisë, në selinë e LSDM erdhi Ali Ahmeti. Ata ia japin kahjen e fundit formimit të Qeverisë përderisa presim konferencën për shtyp të Lëvizjes BESA për të sqaruar shkaqet e mos-arritjes së marrëveshjes.

Më vonë në ora 19, LSDM do të mbajë mbledhje të Këshillit Qendror të ri që u zgjodh dje, dhe do të vendosë për ministrat e LSDM-së në Qeveri, njofton Portalb.mk.

Më vonë gjithashtu Aleanca për Shqiptarët do të zbardhë ministrat e saj.

Sot në Maqedoni pritet të finalizohet përbërja e re Qeveritare. Pas Kongresit të Lidhjes Socialdemokrate (LSDM) në të cilën sërish Zoran Zaev mori timonin e kësaj partie, pritet që i njëjti sot të zhvillojë konsultimet e fundit me partitë shqiptare për finalizimin e listës së pjesëmarrësve në Qeverinë e re të Maqedonisë, njofton Portalb.mk.

Nga burime të Portalbit, në Qeveri do të jenë LSDM, BDI dhe Aleanca për Shqiptarët ndërsa BESA pritet ta refuzojë ftesën. Këtë e konfirmoi edhe Zaev i cili shkurt tha që tani më vendimi është miratuar për Qeverinë e Maqedonisë.

Nga LSDM-ja për Portalb.mk konfirmuan se do të ketë takime ndaras të liderëve të partive shqiptare BDI dhe Aleanca për Shqiptarët me Zoran Zaevin, por nuk specifikuan kohën e saktë të takimeve.

Tani më dihet që Bashkimi Demokratik për Integrim (BDI) në krye me liderin Ali Ahmeti do të jetë pjesë e qeverisë, mbrëmë vonë kjo parti zyrtarizoi listën e ministrave nga ana e kësaj partie.

Nga ana tjetër edhe koalicioni Aleanca për Shqiptarët, sonte pas mbledhjes së kryesisë pritet t’i shpallë emrat e ministrave nga radhët e kësaj partie, kofirmuan për Portalb.mk nga partia. Pritet që Aleanca ti emërtojë Arben Taravarin si ministër të Shëndetësisë dhe Vesel Memedin si ministër të Pushtetit Lokal.

Ajo që duhet të vendos për pjesëmarrje në Qeverinë e re është Lëvizja BESA e cila ka bërë të qartë se deri më tani nuk kanë biseduar për poste ministrore dhe se bisedimet kanë qenë ekskluzivisht për parimet dhe qëndrimet e saja se si duhet të jetë qeveria e ardhshme e Maqedonisë. Sot BESA do të mbajë konferencë për shtyp në ora 15 dhe do të tregojë përfundimisht a do të merr pjesë në Qeveri së bashku me BDI dhe Aleancën për Shqiptarët.

Megjithatë, siç mëson Portalb, pas shpalljes së listës së ministrave nga ana e BDI-së, kjo parti ka vendosur të mos hyjë në koalicion qeveritar. Nga kjo parti thanë që as nuk do të ketë takim mes Kasamit dhe Zaevit.

Përndryshe, zëdhënësi i Lëvizjes BESA, Faton Fazliu pas takimi të liderit të kësaj partie ditë më parë, Bilall Kasami me kreun e LSDM-së, Zoran Zaev është shprehur se ende nuk ka marrëveshje ndërmjet partive dhe se nuk largohen nga kërkesat të cilat ia kanë parashtruar LSDM-së si kusht për pjesëmarrje në Qeveri.

Analistë politik vlerësojnë se qeveria e re e Maqedonisë do të duhej të bënte kthesa të mëdha për kthimin e vendit në procesin e integrimeve dhe sundimin e drejtësisë dhe për të kthyer besimin e qytetarëve tek institucionet e shtetit. Prof. Mitko Gaxhovski vlerëson se qeveria e re, e cila duhet të formohet, do të jetë qeveria më e rëndësishme në historinë e Maqedonisë së re e cila do të duhet të bëjë reforma thelbësore, që nuk janë bërë që nga pavartësia e shtetit.

“Parimet bazë mbi të cilat do të udhëhiqet qeveria e re gjithsesi duhet të precizohen në atë masë që të mos lihet hapësirë manovrimi për të anashkaluar detyrimet e shumta që e presin përbërjen e re të qeverisë”, shprehet Gaxhovski.

Për analistin politik Ilir Luma partitë politike shqiptare që përbëjnë shumicën e re parlamentare duhet pa përjashtim të jenë edhe pjesë e koalicionit qeveritar meqë atë e presin detyra të rënda. “Të gjitha partitë shqiptare duhet të jenë pjesëmarrëse në qeveri, të mbajnë përgjegjësinë e pjesëmarrjes në qeveri dhe në fund të mandatit ato duhet të japin llogari para opinionit për arritjet apo dështimet”, vlerëson Luma.

Ndryshe nga Luma, analisti politik Blerim Hyseni nuk është përkrahës i drejtpërdrejtë i pjesëmarrjes të të gjitha partive politike shqiptare në ekzekutiv, sepse spektrit politik shqiptar i nevojitet edhe opozitë. “Për çështjet që përfshihen në deklaratën e partive politike të shqiptarëve nuk ka dilema se duhet mbështetje nga të gjithë, por kjo nuk nënkupton se të gjitha partitë shqiptare duhet të jenë pjesë e qeverisë. Shqiptarët e Maqedonisë pa një opozitë do të kërcënohen me humbjen e identitetit të mirfilltë politik”, vlerëson Blerim Hyseni.

Për analistin Xhelal Neziri partitë politike në këtë moment duhet ë jenë të përqëndruara në kthimin e normalitetit dhe funksionimin e shtetit të së drejtës se sa në ndarjen e posteve në qeverinë e re. Formimi i qeverisë paraqet një hap të rëndësishëm drejt tejkalimit të krizës politike, çdo kushtëzim për formimin e saj paraqet edhe kushtëzim për tejkalim të krizës thotë Neziri.

“Pjesëmarja e partive politike shqiptare në qeverinë e re do të tregojë një lloj pjekurie politike dhe një lloj përkushtimi për kthimin e shtetit në binarët e normales. Partitë politike duhet të kenë një axhendë të qartë për reformat që kërkohen në Maqedoni, sepse këto reforma ngërthejnë shumë çështje që janë pjesë e programeve të partive politike”, thotë Xhelal Neziri.

Mandatari Zoran Zaev pas dorëzimit të përbërjes së re të kabinetit qeveritar në Parlamnent dhe debatit 48 orësh në pajtim me rregulloren e parlamentit, shpreson se nga mesi i javës së ardhëshme Maqedonia do të funksionojë me qeveri të re./portalb