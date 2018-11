Përfaqësuesja e Maqedonisë në basketboll për meshkuj ka nisur përgatitjet për raundin e dytë eliminator për “Eurobasket 2021”. Maqedonia në këtë fazë të garave do të luajë vetëm një ndeshje edhe atë me Kosovën. Në grumbullimin e parë ishin 13 nga 15 basketbollistët e ftuar. Basketbollistët e vendit thonë se përballjen me Kosovën, duhet fituar edhe përskaj faktit që nuk do të jetë e lehtë.

“Nuk do të jetë e lehta për ta mposhtur Kosovën. Ndoshta lehtësim do ta kemi fakti se nuk do të luajë basketbollisti amerikan. Megjithatë ne nuk duhet të mendojmë për ata, por për vetveten. Patjetër duhet të përgatitemi mirë dhe të luajmë për fitore,” – ka thënë Bojan Trajkovski.

Ndeshja Maqedoni – Kosovës, do të luhet të dielën në Gjevgjeli. Ndeshjen e fundit paraeliminatore Maqedonia me 21 shkurt e luan në Rumani.