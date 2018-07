Mbrëmë rreth orës 2 e 30 minuta, 20 vjeçarja D.S. e ka informuar policinë se deri sa fjetur në shtëpi me fëmijët e saj, personi V.S. (32) ka filluar të trokasë në derën e hyrjes. Më pas e ka hapur derën me dhunë dhe ka tentuar ta përdhunojë. Pas paraqitjes së rastit, V.S. është arrestuar dhe është mbajtur në stacion policor. Po ndërmerren masa për ndriçim të plotë të rastit.

