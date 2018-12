Për të ulur ndotjen e ajrit në Maqedoni, do të sillet ligj i cili do të ndalojë përdorimin e qymyrit nga amvisëritë, kështu paralajmëroi sot zëvendësministri për Ambient Jetësor dhe Planifikim Hapësinor, Jani Makraduli.

“Do të realizohet fushatë, do të japim subvencione me burime ekologjike, me rritjen e efikasitetit energjetik, me ndryshimin e furrave që i kanë prej qymyri, dhe besoj se do të kemi konsensus në Kuvend që me ligj të ndalojmë përdorimin e qymyrit për ngrohje”, tha Markadulit sot para konferencës ku programi dyvjeçar i Qeverisë së Maqedonisë për uljen e ndotjes së ajrit do t’i prezantohet donatorëve për tërheqje të fondeve.