Maqedoni, nga mesnata do të rriten çmimet e derivateve

Çmimi i benzinit dhe dizelit nga mesnata do të rritet për 1.5 denarë, vendosi Komisioni Rregullator i Energjetikës, transmeton Portalb.mk.

Sipas vendimit, çmimi i ri i Eurosuper BS-95 do të rritet për një denarë dhe do të bëhet 72 denarë për litër, Eurosuper BS-98 do të rritet për 1.5 denarë dhe do të bëhet 74 denarë për litër. Për 1.5 denarë rritet edhe çmimi i Eurodizelit dhe ai do të shitet nga 64.5 denarë në litër. Rritet çmimi i Ekstra vajit për amvisëri për 1.5 denarë dhe do të shitet nga 25 denarë në litër.

Çmimi mesatar i naftës së përpunuar në tregun botëror në vitet e kaluara 14 ditë ka përfshirë 74.5 dollarë për barel, ndërsa kursi i denarit në marrëdhënie me dollarin përfshinte 53.62 denarë.