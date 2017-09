Maqedoni, përgatitet ligj i ri për mediat

Ministria e shoqërisë informatike me ligj të ri për shërbime audiovizuale mediatike do të tentojë të krijojë media të pavarura dhe të lira nga presioni politik. Me këtë, praktikisht duhet të respektohen edhe rekomandimet nga raporti i Pribes dhe mediat të distancohen nga politika dhe politikanët, njofton Alsat-M.

Nga Asociacioni mediatik i Maqedonisë konsiderojnë se propozim ligji është i mirë, por vërejtja kryesore është se anëtarët e Këshillit të Agjencisë për Media do të lirohen nga përgjegjësia për vendim të marrë për gjobitjen e ndonjë mediumi nëse i njëjti bën shkelje.

Nga AMM përmes shkresës kërkuan nga Ministria e Shoqërisë Informatike t’u shpjegojnë se pse po largohet kjo dispozitë. Ky asociacion është i formuar nga pesë televizionet kombëtare: Alsat M, Kanal 5, Sitel, Telma dhe Alfa.