Maqedoni, popullata ende ka frikë të blejë në internet

Aktualisht vetëm 3% e popullsisë së përgjithshme në Maqedoni ose 6% e njerëzve të moshës mes 19 dhe 54 vjeç janë të gatshëm për të blerë produkte në internet, tregojnë të dhënat nga hulumtimi që ka realizuar agjencia Insajder ID. Sipas sondazhit, konsumatorët e Maqedonisë për blerje online dyshojnë më së shumti në cilësinë dhe sigurinë e blerjes. Anketa u krye nga 1 tetori deri më 1 nëntor të këtij viti, në një mostër përfaqësuese prej 1,200 vetëve në Maqedoni. Vetëm njerëzit nga zonat urbane në mes 19 dhe 54 vjeç u anketuan. U përdorën dy metoda, sondazhet online në pyetësor dhe sondazhet klasike në terren në vende neutral, përcjell FLAKA.

Qytetarët në Maqedoni ende kanë frikë të përdorin karta krediti për blerje në internet. Konsiderojnë që të dhënat mund të keqpërdoren. Me qëllim të rritjes së tregtisë në internet në një vend që është akoma në fillim, të gjitha produktet nga vendi duhet të jenë koduar me bar-cod. Do të thotë të kesh një standard GS1. Me këtë, ato mund të shiten në platforma botërore të tilla si Amazon Bey dhe Alibaba. Biznesmenët nga vendi pajtohen që bar-codi është i nevojshme. Kjo do të rrisë besueshmërinë, d.m.th. kompanitë do të jenë në gjendje të kontrollojnë produktet e tyre nga prodhimi përmes shpërndarjes tek konsumatorët finale, thotë Nina Angellovska, drejtoreshë dhe themeluese e “Gruper”.

Sondazhi i fundit i kryer nga agjencia eMarketer tregon se në 2017, madje 47% e popullsisë së botës ishte në internet pavarësisht nëse ata po hynin në një kompjuter, një tabletë ose një smartphone. Në dy vitet e ardhshme, rritja e numrit të përdoruesve të internetit pritet të vazhdojë të arrijë deri në 50% ose gati 3.9 miliardë njerëz.

Pazar online është gjithnjë e më popullor në vendet evropiane. Pjesa më e madhe e kësaj mënyre të blerjes përdoren nga qytetarët e Britanisë së Madhe, deri në 82% të përdoruesve të internetit, të ndjekur nga danezët, suedezët dhe gjermanët dhe blerja më e vogël në internet është praktikuar nga rumunët, vetëm 11%.