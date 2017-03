Maqedoni, shikoni si ia ka çarë mësuesi ballin nxënësit 7 vjeçar (Foto)

Mësuesi me iniciale D.K. në shkollën fillore Vasil Gllavinov në Veles ia ka çarë ballin nxënësit 7 vjeçar të klases së dytë me iniciale B.S. Rasti ka ndodhur sot kur dy fëmijè janë rrokur mes veti. Mësuesi ka nderhyrë për ti ndarë, kurse nxënësin B.S. e ka shtyrë duke e përplasur për muri. Me këtë rast nxënësi ka marrë lëndim in në ballë. Më ironik ka qenë reagimi i drejtoreshës së shkollës e cila nënës së nxënësit të lënduar i ka thënë se është gjë që ndodh.