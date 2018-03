Maqedonia beson në fitore kundër Finlandës

Përfaqësuesja “A” e Maqedonisë në futboll sot përballet me Finlandën, në një ndeshje miqësore në “Gloria” Arena në Belek të Turqisë.

Sulmuesi i Palermos, Ilija Nestorovski tha se beson në fitore të Maqedonisë.

“Finlanda është përfaqësuese kualitative dhe ne e marrim shumë seriozisht. Kemi analizuar anët e tyre të mira dhe më pak kualitative dhe besoj se me fitore do të përmirësojmë atmosferën e shkëlqyeshme në taborin tonë. Kjo gjithsesi do të jetë motiv shtesë për duelin me Azerbejxhanin”, thotë Nestorovski.

Përballja Maqedoni-Finlandë luhet të premten në “Gloria” Arena në Belek të Antalisë në Turqi me fillim në orën 17:00 sipas kohës lokale në Maqedoni.

Ndërkohë, më 27 mars Maqedonia në takimin e dytë kontrolluese përballet me Azerbajxhanin në “Merdan” Arena gjithashtu në Belek.