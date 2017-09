Maqedonia dhe Kina bisedojnë për bashkëpunim ekonomik

Zv.kryeministri i obliguar për çështje ekonomike, Koço Angjushev sot u takua me ambasadoren e Republikës Popullore të Kinës, Jin Liksian, me të cilën biseduan për bashkëpunimin ekonomik mes dy vendeve, me ç’rast konstatuan nivel të mirë dhe potencial për intensifikimin e mëtejshëm të bashkëpunimit. Angjushev në takimin ka theksuar se Republika Popullore e Kinës është vend me bruto prodhim më të madh nominal vendor në botë, një nga ekonomitë më të mëdha dhe me rritje më të shpejtë dhe potenciali për bashkëpunim të ndërsjellë është i madh. Temë e bisedës kanë qenë edhe dy pjesët e autostradës, të cilat i realizon kompania kineze Sinohidro dhe janë financiar me hua nga banka kineze “Eksim”.