Maqedonia e gatshme për sfidat eliminatore (FOTO)

Përfaqësuesja e Maqedonisë në futsall tashmë është akomoduar në Almati të Kazakistanit dhe me optimizëm po i prêt tre ndeshjet eliminatore për kualifikim në europianin e vitit 2018 në Slloveni.

Për ekipin e Maqedonisë luajnë shqiptarët:Taualant Ismaili, Ferid Agushi, Erkan Seferi dhe Sadat Ziberi, kurse zëvendëstrajner është Gazmend Hiseini.

Të shtunën, Maqedonia e luan lojën e parë kundër vendësve të Kazakistanit me fillim prej orës 14:00 sipas orës së Maqedonisë (18:00 me orë të Kazakistanit).

Të dielën, përballen me Çekinë, kurse të martën kundër Danimarkës.

Kujtojmë se, vendi i parë në grup kualifikohet direkt në europian, ndërsa i dyti luan barazh. /lajm