Maqedonia e shënoi fitoren e parë

Përfaqësuesja e Maqedonisë ka shënuar fitore prej 3:0 si mysafir kundër Lihtenshtajnit, në grupin G.

Ndeshja u zhvillua në stadiumin “Rheinpark” në Vaduzh. Golat për Maqedoninë i shënuan Nikolov në minutën 43 dhe Nestorovski në minutat 68 dhe 73.

Ishte ky triumfini parë si mysafir pas vitit 2010 dhe fitorja e parë në grupin G, në kuadrin e javës së pestë eliminator.

Maqedonia ka treguar lojë të mirë gjatë gjithë takimit dhe me meritë rrëmbyen piukët e para. Përfaqësuesja e Maedonisë të shtunën kthehet në Shkup, kurse më 28 mars do të luhet miqësorja me Bjellorusinë në Shkup.

Pas kësaj fitoreje Maqedonia renditet e parafundit në grup me tri pikë, derisa Lihtenshtajni vazhdon të mbetet i fundit pa asnjë pikë.