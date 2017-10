Maqedonia mbërriti në Itali, dëshiron të përgatisë befasi

Lajm në Torino/Reshat Ibrahimi

Pas gati 2 orë, dikur rreth orës 12:30 minuta, ekspedita e reprezentacionit të Maqedonisë në futboll mbërriti në aeroportin e Torinos, i njohur si qytet i kompanive të veturave dhe i Juventusit.

Në Torino i priti një mot i vrenjtur. Nga mediat italiane nuk është vërejtur ndonjë interesin. Lojtarët e Maqedonisë menjëherë i janë drejtuar hotelit, ku i ka pritur dreka dhe pushimi i detyrur.

Më pas në orën 18:00 do të ketë stërvitje të lehtë, ku do të njoftohen me stadiumin Olimpiko. Të enjten në ora 10:00 gjithashtu është paraparë një stërvitje. Me ekipin ndodhet edhe Arijan Ademi i cili nuk ka të drejtë loje.

Këtu në Itali, Maqedonia ka ardhur për befasi, edhe pse do të jetë mjaftë vështirë, pasi do të përballen me kampionin e katërfishtë të botës, kombëtaren që ka lënë gjurmë në futbollin botëror, dhe që është e njohur me stilin defensive të njohur si Katenaco.