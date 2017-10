Maqedonia mori një pikë të madhe në Torino

Reprezentacioni i Maqedonisë në futboll ka marrë një barazim të merituar kundër Italisë në stadiumin Olimpiko në Torino, në takimin e fundit eliminator për KB Rusi 2018. Italianët kaluan në epërsi në fund të pjesës së parë me golin e Kielinit, ndërsa barazimi erdhi në pjesën e dytë, kur Trajkovski mposhti Bufonin. Deri në fund të lojës azurët u munduan të bëjnë dicka më tepër, por aksionet e tyre janë ndalur me sukses nga mbrojtja e Maqedonisë. Në fund të takimit, festa ishte e madhe te reprezentacioni i Maqedonisë, pasi kanë treguar futboll të bukur në pjesën e dytë. Italia tani do të luaj në barazh.