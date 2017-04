Maqedonia nën kthetrat e pushtetit kriminelo-mafioz

Xhezair Shaqiri

XHITH QYTETARET DHE POLITIKANET JAN TE VETEDIJSHEM SE SHTETI MAQEDINIS ESHT KAPUR NGA MAFIOZI SASHO MIHAJLLKOV DHE 10 VITE SHKA NUK NDODHI ME KET SHTET

SI DUKET ZORAN ZAEVI QE DISA VITE QE MUNDOHET SI ZORO TE MUNDOHET TE KTHEN DREJTESIN NE KET SHTET ME SHUM VESHTIRESI

SASHO MIHAJLLKOVI MAFIOZI TREGOJ EDHE DJE SE ESHT CARI I PUSHTETIT DHE SE SECILI I CILI MUNDOHET TE JA GRABIT PUSHTETIN E RAH PA MESHIR

KI MAFIOZ + PUSHTETIN NE DOR DOTE VAZHDON TE MBJELL PADREJTESI NE MK

KRYETARI I SHTETIN GJORGJI DHE ISH KRIEMINISTRI DHE TJERET JAN KUKULLA TE TIJ TE CILET JAN TE OBLIGUAR TA LUAJN LOJEN E SASHO MAFIOZIT

ZAEVI ME 78 DEPUTETET E SHUMICES E KA TE VESHTIR TA MUND MAFION KRIMINELE PER TJA MAR PUSHTETIN NE MENYR DEMOKRATIKE PA NDIHMEN E MIQVE NDERKOMBETAR

MAFIA ESHT VESHTIR TE LUFTOHET EDHE NE SHTETET ME TE ZHVILLUARA E JO ME KUR MAFIA KONTROLLON EDHE GJITH APARATIN SHTETROR NDERKOMBETARET U DASHT QE MOTI TA FUSIN SASHON DHE GRUJEVSKIN NE LISTAT E ZEZA QE MOS TE LEVIZIN LIRISHT NEPER BE APO EDHE TEI ARESTOJ SEPSE KETA KRIMINEL PERGJDO JAV UDHETOJN JASHT VENDIT

ESHT E PA KUPTUASHME FAKTI SE PSE POLITIKANET NDERKOMBETAR I LEN TE LIR KRIMINELET DHE NUK I NDIHMOJN DEMOKRACIS KUNDER MAFOZEVE TE MK.