Maqedonia nuk lejon avokatin e De Niros të mbrojë Val Zekajn

Prapaskenat e “Betejës së Kumanovës”

I ftuar në studion e emisionit Rubikon ishte babai i Valdet Zekajt i njohur si Vali i cili është një ndër të burgosurit e rastit të Kumanovës të 9 dhe 10 Majit të vitit 2015.

Ai është i bindur se ata janë tradhëtuar nga ana e udhëheqësisë maqedonase si nga Jankullovska dhe Sasho Miallkovi poashtu edhe nga pala shqiptare nga Ali Ahmeti, Menduh Thaçi dhe Artan Grubi.

Më tej thekson se AKI ka bashkëpunuar me Shërbimin Inteligjent Maqedonas.

“Djali im Lusha ka shkuar në Amerikë sëbashku me Elvir Muriqin, kanë biseduar me një avokat i cili ka shprehur gatishmërinë të vijë, të mbrojë. Mirëpo shteti maqedonas nuk e lejon, ai kërkuar 1 milion euro, mirëpo unë jam në gjendje me shokë ti mbledh 1 milion euro.Vetëm të vjen ai të u’a thej turinjët gjykatës maqedonase. Ai është avokat i Robert Deniros. Mirëpo maqedonasit nuk e lejojnë, ata e paskan ligjin që të mos merr pjesë askush, si këshilltar i avokatit mundet të jetë, mirëpo avokatët duhet të jenë maqedonas” deklaroi Zekaj.