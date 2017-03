Maqedonia shtet i uritur, po i han fëmijët e vetë

MEMEDALI JUSUFI

Maqedonia eshte trazuar diteve te fundit, theret pasionet e veta , ajo porosit ” dhoma gazi per shqiptaret”.Ky shtet, qe na i mori vitet me te bukura te jetes tone, dale ngadale po reshqet ne gremine, ne kohen e pandryshueshme kaotike. Ky shtet te duket si nje krijese, qe ka urri vazhdimishte per dicka, dhe nese nuk gjene, ajo kthehet i hane femijet e vete.Maqedonia ktyre diteve te duket se po perjeton momentet me te veshtira prej se kur egziston si shtet i pavarur, ketu vendi eshte ne lufte te vazhdueshme me shpresen dhe dhimbjen, cikli pothuajse nuk mbyllet kurre. Nikolla Gruevski dha nje porosi te forte per nje medium te Bullgarise ; nese ndertohet qeveri pa mua Maqedonia rezikon te humbet nga harta e Ballkanit. Ky hero i drites dhe erave te ndryshueshme ballkanike mbase deshiron te jape porosine e fundit. Por neve shqiptareve nuk duhet te na defukusoj kjo deklarate, ne duhet te jemi ende me te zeshem se ktu nese ka nje ceshtje te pazgjidhur ajo eshte ceshtja shqiptare.

Ky vend ballkanas qe me lashtesine e vete te ngjane sikur thembra e Akilit ne harten me te re te Evropes, as sesi te gjeje paqe me vet-veten.

Pamvaresishte se behet zhurme shume e madhe reth miratimit te ligjit per gjuhen shqipe, sa do qe i avansuar te jete ligji ne fjale, nuk do ta zgjith ceshtjen aq te madhe ne vend. Ajo ne rastin me te mire mund ta zbus situaten, ta prolongoj deri ne nje kohe te pacaktuar.

Friga se me federalizimin e Maqedonise behet nje hap drejte ndarjes perfundimtare te shtetit, ka bere qe ceshtja esenciale te mbetet ne situaten e status quos, sot e gati tre dekada me radhe.

Te gjetur ne mes ktyre” dy ekstremeve” ( prishjes se shtetit dhe zgjidhjes kryesore ne vend) politikanet maqedonas propozojne zgjidhje afat-mesme me qellim qe vendi te dale nga kriza sa me pare. Nga ana tjeter , permes trysnise se faktorit nderkombetar partite shqiptare ne kurriz te shqiptareve jane te detyruara qe te bejne kompromis per te shpetuare shtetin nga nje gjendje qe nuk u fut me fajin tone. Kjo nyje Gardiane mbase eshte nyja e fundit e ballkanit ose ajo eshte vetem fillimi i cekuilibrimeve te shteteve te Ballkanit Perendimore.

Kthimi i vlerave demokratike, shteti i te drejtes duhet te jene prioritetet e Maqedonise, nderkoh per platformen shqiptare ka kohe. Gjithashtu per hire te vertetes duhet thene se per interesa me te gjera rajonale Maqedonia tashme nje kohe te gjate i eshte perkushtuar paradigmes njeher ” siguria dhe stabiliteti i vendit” me pas vlerat demokratike. Eshte e qarte se ne keto rethana, ne krijuame diktatorin e fundit te ballkanit. Duke e perjetuar thelle nen lekuren e tij kete diktature Lubomir Ferckovski ishte prononcuare ne nje interviste per Top-Chanel dhe me pas me vone edhe per mua ne nje interviste ekskluzive per tesheshi.com se Maqedonia duhet te pranoj sistemin e kantonizimit sikur shteti i Zvicres. I njejti person pas arritjes se unifikimit te partive shqiptare me ane te platformes se ” famshme”, i quajti shqiptaret ” pleme” pra te pa afte politikishte duke haruare se pikerishte kjo platforme ishte vazhdimsi e mareveshjes se Ohrit,

Kta Don Kishot moderne tregojne me se miri realitetin e hidhur te Maqedonise. Intelektualet duhet te jene hero te vertet te demokracise dhe anticipues te proceseve demokratike dhe jo bishti i tyre.