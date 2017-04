Maqedonia – Shtet jonormal

Nga: Shkodran H. ISMAILI

Në përgjithësi, kam bindjen e thellë filosofike se FYROM -IRJM – Maqedonia, nuk do të mund të ripërkufizohet si një shtet normal! Në shumë përmasa ajo tanimë hy në rendin e atyre shteteve që quhen si “failed states – shtete të dështuara” dhe shikuar edhe ndërkombëtarisht, ajo ka qenë e tillë që nga themelimi në vitin 1945 pra kur Titoja vendosi ti balancoj gjeopolitikisht etnitë në ish Jugosllavi dhe e mori miratimin e përkohshëm të tre të mëdhenjëve në Jalta (Churchill; D. Roosevelt dhe Stalin) Sidomos “shtet i dëshuar” doli në sipërfaqe nga koha e pjesës së dytë të saj – nga pavarësimi dhe dalja në skenë e mëvetësishme në qarkullimin e lirë ndërkombëtar të kombeve dhe shteteve të pavaruara.

Ekzistimi afro pesë dekada i kësaj krijese artificilale brenda ish – Jugosllavisë nuk duhet të lidhet me ekzistimin e saj si e pavarur në “komunitetin politik ndërkombëtar të shteteve dhe kombeve të pavarura të “gentel civilizer of nations”(Koskenniemi, Martti; 2001), ‘të fisnikërisë/shkelqësisë së kombeve’, të lira e të pavarura të planetit, që kanë një origjinë etnike të qartë, përcaktim të saktë emëror, antropologji gjuhësore të mëvetësishme, kanë një flamur të tillë gjithashtu, terr -itor etnik ku mund të jetojn të pakontestushëm nga askush e sidomos fqinjët etj. Këto kombe krijojn rendin politik ndërkombëtar, komunitetin e vërtetë politik, bazën normativën të së drejtës traktatore – të drejtën ndërkombëtare ndërmjet kombeve brenda kornizave konceptuale të civilizimit të kombeve.

Fakti se Maqedonia ekzistoi afër katërdhjetë e shtatë vite nën Jugosllavi, dhe tanimë e mëvetësishme nuk mund të qarkullon mirë, drejtë e saktë sidomos në arenën ndërkombëtare, dëshmon se themelimi i saj brenda jugosllav duhet të dallohet me atë jashtë saj, si shtet i pavarur në arenën ndërkombëtare dhe prandaj tanimë mund të jetë pjesë e kalkulimeve gjeopolitike.

Pasandej, duhet shtuar këtu edhe çështjet shumë të theksuara racore e fashizoide të saj me shqiptarët dhe ndjenjën e përhershme “superiore” ndaj tjetrit gjë që sjell një reflektim të dobët në bashkëqeverisje me elementin konstituiv bazik shqiptarë, e që janë shumë probleme serioze për mundësinë e vazhdimit të saj si shtet dhe institucione normale. Jam shumë shumë skeptik se mund të vazhdon edhe më tutje me këto marifete e shkelje të lirive dhe të të drejtave të njeriut dhe institucione të brishta.

Sidomos në arenën ndërkombëtare ka tenndenca globale për rishikimin e saj!?