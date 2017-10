Maqedonia sot shënon ditën e kryengritjes antifashiste

76 vite nga fillimi i kryengritjes antifashiste dhe luftës çlirimtare, sot në Maqedoni do të shënohen me disa aktivitete të organizuara nga Qeveria, Kuvendi, Lidhja e luftëtarëve dhe Komunat e Prilepit dhe Kumanovës.

Festimi qendror do të mbahet paradite para përmendores së çlirimtarëve të Shkupit, në oborrin e qeverisë. Përfaqësues të qeverisë, Kuvendit dhe institucioneve tjera shtetërore do të vendosin lule në përmendore, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Tradicionalisht me rastin e kësaj feste në Kuvendin e Maqedonisë pasdite do të ndahet çmimi shtetëror “11 Tetori”.