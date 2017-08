Marina Fara në lidhje më një burrë? Vjen reagimi i bukuroshes

Pak ditë më parë në media qarkulloi një foto të vajzës së këngëtares Eli Fara, Marina Fara nën shoqërinë e një burri me pushime.

U përfol se ai ishte prartneri i ri i saj. Megjithatë pak ditë më vonë, ka ardhur dhe reagimi i saj.

E kontaktuar nga Tabloid.al, Marina sqaroi gjithçka, ndërsa mohoi të ketë lidhje me personin në foto. “Personi në fjalë është daja e mikut tim dhe kemi bërë një foto në rastësi në mesin e një shoqërie. Ajo foto është keqpërdorur. Nëse do kishim diçka më tepër nuk do e kisha publikuar në asnjë lloj rrjeti social. Faqet në Instagram shpifin pa pasur asnjë informacion dhe pa e ditur se çfarë marrëdhënie kanë njerëzit midis tyre, shpifin dhe trillojnë”, tha Marina, vajza e këngëtares Eli Fara.