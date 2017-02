Marrin flakë orëmatësit e rrymës në Çair (Video)

Mbrëmë ka marrë flakë një kuti e orëmatësve të rrymës në rrugën “Prohor Pçinski” të Çairit. Kjo bëri që një pjesë e banorëve të kësaj lagje të ngelin pa energji elektrike.

Banori i kësaj lagje, Dragan Tasiç thotë se kjo ngjarje ka qenë shqetësuese, pasi që zjarrfikësit ishin vonuar gati 1 orë derisa kishin mbërritur. Ai thekson se në këtë lagje vazhdimisht ka probleme me tensionin e rrymës.

“Vazhdimisht këtu ka probleme me tensionin e rrymës, prej se i kanë nxjerrë orëmatësit në kuti rreth rrugës. Ky sistemi pilot i EVN-së, që ka nxjerrë orëmatësit nga shtëpitë ka paraqitur probleme të vazhdueshme në këtë zonë. Pse në pjesën andej lumit Vardar nuk kanë nxjerrë orëmatësit jashtë, por i kanë nëpër shtëpi? Sepse neve na llogarisin kategoria e dytë e qytetarëve”, tha ai.

Nga kompania EVN – Maqedoni theksoi se mbingarkesa e rrjetit të vjetërsuar në atë pikë të shpërndarjes ka shkaktuar zjarrin.

“Nëse na lejojnë të rikonstruktojmë rrjetin e shpërndarjes në atë zonë, më nuk do të kemi probleme as ne si kompani e as konsumatorët dhe do të ketë furnizim të sigurt. Një pjesë e qytetarëve në atë vendbanim nuk na lejojnë të rinovohet rrjeti për furnizim normal. Më këtë do të vendoset rendi në furnizimin të sigurt me energji elektrike, kontroll në shpenzime dhe evitimi i vjedhjeve të rrymës”.

Nga kompania EVN-Maqedoni, thonë se me probleme të tilla po ballafaqohen shpesh në zonat e mbipopulluara në gjithë vendin.