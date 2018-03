Biznesmeni i njohur Sefer Canovski martohet për herë të dytë. Ai është pronarë i universitetit FON ndërkohë që martohet me Sezen Bash.

Ai ka qenë shumë vite në martesë me Lejla Ramkovskën vajzën e biznesmenit Velija Ramkovski me të cilën ka edhe dy fëmijë.