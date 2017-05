Maturantët dhanë betimin kundër dhunës në sheshin “Maqedonia”

Rreth 1.000 maturantë nga 16 shkolla të mesme nga Shkupi sot në mesditë tradicionalisht vallëzuan kuadrilin dhe dhanë betim kundër dhunës në sheshin “Maqedonia”.

Maturantët kuadrilin djemtë do të mbajnë bluza të kaltra, ndërsa vajzat të verdha.

Kryetari i Qytetit të Shkupit Koce Trakanovski, tha se me “Parakalimin e maturantëve” nxënësit do të shoqërohen me qindra dhe mijëra maturantë prej më shumë qyteteve evropiane dhe simbolikisht do të lidhen përmes muzikës, vallëzimit dhe shoqërimit.

Mbështetës i “Parakalimit të maturantëve 2017” janë Qyteti i Shkupit dhe Delegacioni i BE-së në Shkup. Këtë vit maturantët do të vallëzojnë edhe salsa me muzikën “Shape of you”.

Parakalimi i maturantëve filloi të organizohet në vitin 2001 në Lubjanë, ndërsa në Maqedoni për herë të aprë u mbajt në vitin 2007 në Shkup dhe në Ohër, në organizim të Drejtorisë për kulturë dhe art të Shkupit dhe Klubit sportiv vallëzues “Ritam Plus” nga Shkupi, njofton AIM.

Këtë vit maturantët nga Shkupi vallëzojnë me maturantë nga Struga, Ohri, Strumica dhe Gjevgjelia.